Polizeioldtimer Museum öffnet am 28. April 2019 erstmals

Erster Öffnungstermin am Sonntag, 28. April mit Gedenkfeier, Filmaufnahmen, Fahrrad-Codierung und Oldie-Rennradausstellung und Mitmachaktion

historische Rennrad-Ausstellung mit Mitmachaktion

Fahrrad-Codierung der Polizei und

eine kleine Gedenkfeier an unseren ehem. Vorsitzenden Henner Menche

weitere Oldies kommen zu Besuch.



Am Sonntag, 28. April 2019, ist es wieder so weit, das 1. Deutsche Polizeioldtimer Museum in Marburg öffnete in der Zeit vonzum ersten Mal in diesem Jahr seine Pforten!Die ersten sonnigen Frühlingstage liegen hinter uns und viele Oldtimer sind inzwischen schon wieder auf den heimischen Straßen unterwegs.Präsentiert werden u. a. wieder einige Aktionen rund ums Fahrrad, z. B.:Zum Verweilen trägt außerdem das schöne Vereinsheim bei, denn dort gibt es neben Würstchen und Getränken auch Kaffee auch selbstgemachten Kuchen, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Ein Besuch lohnt sich immer wieder.DerWeitere Infos unter: www.polizeioldtimer.de oder auf den Facebookseiten