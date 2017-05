Feuerwehr-Schnuppertag in Marburg-Ockershausen - kostenlos und unverbindlich!

die Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen lädt am Sonntag, 21. Mai

2017 ab 14 Uhr rund um das Feuerwehrhaus neben dem Georg-Gaßmann-Stadion zu einem kostenlosen und unverbindlichen Schnuppertag im Rahmen einer Aktion zur

Mitgliedergewinnung ein. Dank zweier Spenden der Sparda-Bank Hessen und der Sparkasse Marburg-Biedenkopf konnten die Brandschützer diesmal etwas ausgefallener für Verstärkung werben.

Großes Angebot zum Selbstausprobieren

Alle Ein- und Zweifamilienhäuser im Einsatzgebiet erhielten „Haushalts-Löscheimer“ mit einem Einleger, der auf die Mitgliedersituation und die Ehrenamtlichkeit der Feuerwehr in Marburg hinweist. Zusätzlich erhielten auch alle anderen Bewohner eine Einladung zum Feuerwehr-Schnuppertag. An diesem Tag bietet die Feuerwehr ab 14 Uhr ein großes Mitmach-Programm in und um ihr Feuerwehrhaus Am Herrenfeld 16 an.Es werden verschiedene Stationen geboten, die das gesamte Einsatzspektrum aufzeigen und gleichzeitig zum praktischen Mitmachen einladen. Hier können die Besucher direkt selbst erste Feuerwehrluft schnuppern und hautnah miterleben, was es heißt in der Feuerwehr aktiv zu sein.An insgesamt neun Punkten können erste praktische Erfahrungen in den verschiedenen Aufgabengebieten der Feuerwehr gesammelt werden. Unter anderem:> Selbst ein Auto zerschneiden.> Selbst in einen Chemikalienschutzanzug schlüpfen und unbekannte Stoffe identifizieren.> Selbst richtig viel Wasser mit einem Feuerwehrfahrzeug über einen Wasserwerfer abgeben.> Selbst in einem verrauchten Zimmer orientieren.Am Ende des Tages wollen die Feuerwehrleute gemeinsam mit den interessierten Besuchern grillen und in entspannter Atmosphäre offene Fragen klären!Die Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen freut sich auf diesen Tag und hofft auf viele neue Mitglieder für ihre Einsatz- und Jugendabteilung.Für weitere Fragen stehen Wehrführer Björn Heinrich unter 0172 6775205 oder der Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit Patrick Fischer unter 0151 65165165 zu Verfügung.