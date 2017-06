Kleiner schwarzer Kater !

mein kleiner Gauner und Freund von der Nachbarswohnung !Seit einiger Zeit, kommt er mich besuchen fast jeden Tag, falls ich meine Türe zum Garten offen lasse---zack --ist er in meinem Wohnzimmer !!Er kommt auf leisen Sohlen und steht urplötzlich vor mir !!Er rennt so schnell herein, daß ich immer vorher meine Schlafzimmertüre zumachen muß, denn dort versucht er immer zuerst hinein zu kommen !Nicht wegen dem Bett, was viele Katzen gerne mögen---Nein, wegen der großen Kartons die bereits stehen ------gepackt und ungepackt für den Umzug---das übt eine große Anziehungskraft auf ihn aus !!Ja, sein Herrchen macht einfach seine Türe zum Garten auf------die unmittelbar neben meiner Türe ist, die zum Garten führt ---Hinterer Ausgang ---- und keine Minute später ist Zulus der Kater bei mir !!Ein herrliches Tier und seine Augen sind so wundervoll !Hab auch immer bissel was zum knabbern für ihn und seinem Herrchen hab ich davon auch schon geschenkt---war alles Kostproben !Aber Zulus frißt einfach alles !Ich habe zwar auch meine Probleme damit, aber ich habe mich schon sehr an ihn gewöhnt !Ich glaube, er mag mich auch----jedenfalls sucht er die Stuhlsitze unter dem Wohnzimmer Esstisch auf, wo er sich hinlegt --jedes mal ein anderer Stuhl---und schläft---so lange es ihm gefällt !!Doof, ist das nur, wenn ich fort muß--da muß ich ihn vor die Türe setzen und er schaut mich mit großen und fragenden Augen an !!Samtweich--glänzend--- und leise ist er immer !Was wird er blos machen, wenn ich nicht mehr hier wohne ? Andere Nachbarn werden hier einziehen !!