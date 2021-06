Erstellen Sie Ihren Traum-PC mit dem PC Konfigurator

Über den PC Konfigurator

Wählen Sie ein PC-Gehäuse

Lassen Sie uns ein ausgezeichnetes Motherboard haben

Werfen Sie jetzt einen Blick auf den Prozessor

Kaufen Sie so viel RAM wie möglich

Versuchen Sie, eine ausgezeichnete Stromversorgung zu besitzen

Wählen Sie Ihre Grafikkarten aus



Sorgen Sie für ein ordnungsgemäßes Kabelmanagement

Was ist ein PC-Konfigurator?



PC Konfigurator ermöglicht Ihnen die volle Autorität Ihres Computers basierend auf Ihrem Budget. Ob Gaming-PC oder gewöhnlicher PC, mit dem PC Konfigurator können Sie Ihre Kosten in hohem Maße sparen.Ein PC-Konfigurator ermöglicht es Ihnen, Ihre Fantasie-PC-Installation mit allen idealen Elementen zusammenzustellen, die Sie benötigen. Es wird Ihnen helfen, alle Komponenten mit der höchsten Qualität zu erhalten. Der PC-Konfigurator ermöglicht es Ihnen, die wichtigsten Teile zu erwerben und das in einer Welt, ohne die Ihr PC-Bau nicht möglich ist.Noch einfacher und stressfreier wird dieser Vorgang, wenn Sie einen PC Konfigurator  Simulator verwenden. Es ermöglicht Ihnen, Ihr perfektes Gaming-PC-Setup zu konfigurieren, das Ihren Teile- und Budgetgrößenoptionen entspricht.Die Auswahl eines perfekten Gehäuses, das für Ihr komplettes Design geeignet ist, kann der erste Schritt beim Aufbau eines PCs mit einem PC-Konfigurator sein. Wenn Sie einen Gaming-PC bauen möchten, sollte die Schale genau die ideale Größe haben, um alle Ihre USB-Geräte und andere wichtige Hardware aufzunehmen.Auch wenn es immer noch Leute gibt, die Gaming-PC-Gehäuse aufgrund ihres eigenen Aussehens und ihrer Ästhetik sorgfältig auswählen, entscheiden sich viele andere für diejenigen, die die beste Wasserheizung und einen anständigen Luftstrom bieten.Das Mainboard oder Mainboard ist einer der wichtigen Teile Ihres Gaming-PCs, die Sie benötigen, um die Außenseite des Gehäuses zu konfigurieren. In diesem Fall müssen Sie sicherstellen, dass die Installation auf einer ebenen und harten Oberfläche erfolgt. Die meisten Motherboards verfügen über eine Bedienungsanleitung, die Sie immer befolgen sollten, wenn Sie nicht weiterkommen oder verwirrt sind.Die Installation eines Prozessors ist eine weitere wichtige Aufgabe, die nach dem Motherboard kommt. Sie können ganz einfach einen Prozessor installieren, indem Sie den Sockel an den zugewiesenen Platz auf Ihrem Mainboard/Motherboard anschließen.Random Access Memory (RAM) ist ein integrierter temporärer Speicher eines beliebigen PCs. Je mehr RAM Sie jedoch installieren können, desto besser ist Ihr System und desto besser sind die Frameraten. Ein Gaming PC sollte mindestens 16 GB RAM-Speicherplatz für ein schnelleres und besseres Spielerlebnis haben.Wenn Sie für stundenlanges Spielen an Ihrem PC festhalten müssen, brauchen Sie nur ein besseres Netzteil. Ein integrierter Lüfter mit Ihrem Netzteil kann es zu einem großartigen PC machen.Mit Grafikkarten können Sie beim Spielen oder Ansehen von Videos diskrete Bilder und Animationen erstellen. Die Grafikkarte wird jedoch mit einem Ende mit Strom versorgt, das in die Grafikkarte gesteckt und das andere in Ihr Netzteil eingesteckt ist.Das richtige Kabelmanagement ist unerlässlich, egal ob Ihr PC zum Spielen oder zum Ansehen von Videos gebaut wurde. Eine ungeordnete Kabelführung kann Ihre weitere Installation von Komponenten ablenken. Fortan ist es wichtig, Kabelbinder zu verwenden, um Drähte und Kabel zu sichern und Drähte zu entfernen. Kleinere Kabel lassen sich beim Posieren in das Gehäuse einpassen, große können aber zusammengehalten und mit einer Kordel bestellt werden.PC-Konfigurator bezieht sich auf die Einrichtung von Soft- und Hardware auf Ihrem Computer. Daher umfasst ein Computer einige Kernkomponenten, einschließlich des Monitors, des RAM, der Grafikkarte, des Motherboards, des Prozessors und des Kühlsystems.Als unsere regelmäßigen Begleiter im täglichen Leben sollten wir unser Bestes geben, um den Standard-PC mit minimalen Kosten zu bekommen. Mit einem PC-Konfigurator können Sie Ihrenund einen günstigen Gaming-PC erwerben. Da wissen Sie am besten, was Sie mit Ihrem PC-System tun müssen. Dann nutzen Sie den PC-Konfigurator, um den gewünschten PC zum minimalen Preis zu erhalten.