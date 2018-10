Trachtengalerie Mammendorf ruft zur Spendenaktion für Mammendorfer Müllmann auf

Das Beten und Bangen der Familie beginnt. Giovanni erleidet an der Unfallstelle einen schweren Blutverlust und es ist bis heute unklar, ob er seine beiden Beine behalten kann. Besonders hart trifft der Schicksalsschlag seine im fünften Monat schwangere Frau, die den Schock nur schwer verarbeiten kann. Sie erfährt in diesen Tagen große Unterstützung seitens der Familie. Diese übernimmt nun die eigentlichen Aufgaben des werdenden Vaters. Kinderwagen aussuchen, Möbel aufbauen, Kinderzimmer einrichten und das Begleiten zu den Arzt-Terminen. An dem werden Papa Giovanni nagt das natürlich zusätzlich und er hofft sehnsüchtig, dass er bei der Geburt des ersten Kindes dabei sein kann. Die Familie hält zusammen, nur das Geld wird durch den Verdienstausfall Giovannis langsam knapp.Als das Team der Trachtengalerie von dem schrecklichen Ereignis erfuhr, war sofort klar: "Wir starten eine Spendenaktion für die Familie". Der stets gut gelaunte Müllmann ist dem Team auch insbesondere durch seine kinderliebe Art gut bekannt. Es will finanzielle Unterstützung bieten. Daher ruft das ganze Team zum Spenden auf.Wenn Sie spenden wollen, können Sie während des gesamten Ausverkaufs (mit tollen Rabattaktionen) in der Regelarbeitszeit in der Trachtengalerie vorbeischauen. Dieser geht noch bis zum 10. November 2018. Am Marktsonntag in Mammendorf, der am 04. November 2018 stattfindet, wird zusätzlich an sämtlichen Ständen gesammelt. Für mehr Infos schauen Sie auf der Homepage der Trachtengalerie vorbei.