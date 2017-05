Mammendorf : Rathaus |

Zum Beginn der Aktion „Stadtradeln 2017“ treffen sich alle teilnehmenden Kommunen des Landkreis Fürstenfeldbruck um 12.15 Uhr am Graf-Rasso-Gymnasium in Fürstenfeldbruck und radeln anschließend gemeinsam zum Voksfestplatz. Dort werden wir nach einem kurzen Empfang das Food-Truck-Festival besuchen. Detaillierte Informationen finden sie in der Tagespresse und im Internet unter www.adfc-ffb.de!

20Km, Stufe 2

Diese Tour ist kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst!