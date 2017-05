Marktsonntag 82291 Mammendorf - verkaufsoffener Sonntag 28.Mai.2017

Mammendorf : Möbel Keser |

"Am 28.Mai ist es wieder soweit! Marktsonntag / verkaufsoffenen Sonntag in Mammendorf und viele umliegende Geschäfte haben geöffnet! Die Eichenstrasse im Herzen Mammendorfs lädt zum grossen Shopping zwischen 11 und 16 Uhr ein!

Über 24 Fieranten/Aussteller bieten ein breitgefächertes Sortiment und überraschen nicht nur mit vielen Neuheiten, sondern auch mit Sonderangeboten und dem ein oder anderen Schnäppchen!

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt !

Mammendorf hat´s einfach! Jedes Jahr strömen Hunderte Schau- und Kauflustige aus Nah und Fern ins idyllische Mammendorf. Und das aus guten Grund: Mammendorf lässt sich immer wieder tolle Attraktionen einfallen: dieses Jahr ist die Freiwillige Feuerwehr Mammendorf wieder dabei und begeistert mit Brand und Löschsimulation. Der Tennisclub wird sich mit etwas Besonderem präsentieren..Tennis for Kids .....lassen Sie sich überraschen!

Die Eichenstrasse wird sich sehr bunt und vielseitig, mit tollen und interessanten Fieranten, präsentieren! Natürlich ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt! So gibt es neben Bier vom Fass und Steckerlfisch, tolle regionale Spezialitäten zu kaufen!

Das Möbelhaus Keser wird sich neben anderen Attraktionen, auch mit Showcooking präsentieren.

Am verkaufsoffenen Sonntag von 11-16 Uhr findet ein SIEMENS –Kochevent statt - Ein Profi- Koch an der MÖBEL KESER - Eventküche führt die Vorzüge der Siemens Einbaugeräte vor, für Ihr leibliches Wohl ist bei Möbel Keser gesorgt !

Auch auf eine grosse Aktion können sich Kunden freuen : 25 % Auf freigeplante Küchen , 20%Aktion -auf viele Möbel zur Neueröffnung :

MÖBEL KESER – feiert auch NEUERÖFFNUNG des kompletten Erdgeschosses – eine neue Polstermöbelausstellung , Wohnzimmer-Abteilung und Esszimmer-Ausstellung wurde komplett neu gestaltet im wertigeren Bereich,

Auch mit neuen Boutique präsentiert sich das Einrichtungshaus ganz neu !

mit hochwertigen namhaften Herstellern, Scholtisek, Team7, Rolf Benz Freistil, Erpo, ADA ,Tom Tailor, Wimmer, Holzschmiede, WK-Wohnen, Natura Massivholzmöbel und vielem mehr , ist ein neues Vollsortiment-Möbelhaus entstanden

und wird es noch weiter ausgebaut !

Die Trachtengalerie und Ariella, locken mit den neuesten Trends zu verführerischen Preisen...

Die GenussBoxX, Organisator des Marktsonntages, verwöhnt mit Kaffee, Kuchen und leckeren Köstlichkeiten.

Bei Modelleisenbahnen by KESER im KESER Einrichtungshaus im 2.OG.gibt es wieder viele Aktionspreise zum Marktsonntag und Volkfesttagen für Neuware Märklin HO , PIKO HO, ROCO HO , BRAWA und Noch Landschaftsbauartikel-10%

Marktsonntag in Mammendorf - das ist mehr als nur einkaufen!"

Sonntag 28.Mai. von 11-16 Uhr