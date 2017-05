Mammendorf : Bahnhof Südseite |

Durchs Ostermoos und Rote Moos gelangen wir auf Waldwegen und Nebenstraßen über Mering an den Lech. Nach der Pause am Mandicho See geht es den Radweg "Romantische Straße" flußaufwärts zur Assisi Kapelle, dann zur Wallfahrtskirche "Maria Kappel".

Vor Hörbach radeln wir durch den Sperberwald und genießen anschließend Kaffee und Kuchen.

62 km

Stufe 3

www.adfc-ffb.de