Mammendorf : Bahnhof Südseite |

Auf verkehrsarmen Straßen radeln wir nah an der grünen Route 1 über Graßlfing an die Stadtgrenze von München.

Ebenfalls im Grünen geht es vorbei an Schloß Blutenburg und Schloß Nymphenburg zum Hirschgarten. Hier stärken wir uns im Biergarten bevor wir auf ähnlicher, aber nicht gleicher Strecke, die Rückfahrt antreten.

Für alle die es kürzer mögen, besteht die Möglichkeit mit der S-Bahn zurückzufahren (Stufe 2, 37km).

75 km

Stufe 3

www.adfc-ffb.de