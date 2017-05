Mammendorf : Bahnhof Südseite |

Auf wenig befahrenen Nebenstraßen, Rad- und Kieswegen rollen wir in hügeliger bäuerlicher Kulturlandschaft der Wallfahrtskirche Herrgottsruh entgegen.

Anschließend begutachten wir in Augsburg den Eiskanal und kehren ein in der Waldgaststätte Jägerhaus in Siebenbrunn.

Durch die Naturschutzgebiete Siebentischwald, Meringer Au und Haspelmoor radeln wir zurück.

Für zwischendurch empfiehlt sich etwas Proviant und Getränke.

85 km

Stufe 4

www.adfc-ffb.de