Gemeindenachrichten

Informationen aus der Marktgemeinderatssitzung vom 22.2.2022

Die Feststellung der Jahresrechnung 2020 stand unter anderem auf dem Programm der Mallersdorf-Pfaffenberger Marktgemeinderatssitzung, außerdem galt es, über die weitere Vorgehensweise bei der Dorferneuerung Holztraubach zu entscheiden. Auch wurde eine zufriedenstellende Lösung zu naturnaher Urnenbestattung gefunden.

Eine endgültige Entscheidung über die Schaffung naturnaher Urnenbestattungsmöglichkeiten stand auf dem Programm, da in den letzten Jahren sich die Art der Bestattung immer mehr in Richtung Urnenbestattung entwickelt hat. In den gemeindlichen Friedhöfen in Mallersdorf, Pfaffenberg und Oberhaselbach besteht derzeit die Möglichkeit, eine Urne in einem Erdgrab beizusetzen oder in den vorhandenen Urnenwänden.

Neuanlage problematisch

Elisabeth Keck von der Verwaltung klärte die Marktgemeinderäte über die Vorgaben für einen naturnahen Friedhof auf. Es wurde mitgeteilt, dass Grundstücksbesitzer Fürst von Urach gegenüber dem Markt bereits sein Interesse an der Errichtung eines "Waldfriedhofes" auf einem privaten Waldgrundstück bei Oberellenbach bekundet hat. Die Verwaltung sieht das komplette Neuanlegen eines Friedhofes im Außenbereich jedoch als problematisch an, unter anderem wegen fehlender Parkplätze oder Gebäude zur Aufbahrung von Urnen beziehungsweise dem Abhalten von Trauerfeierlichkeiten.

Bei einer Ortsbegehung hatten auch die teilnehmenden Marktgemeinderäte bereits verschiedene Bedenken und Einwendungen angeführt. Eine Möglichkeit, einen Naturfriedhof direkt angrenzend am bestehenden Gemeindefriedhof anzulegen, wurde aufgezeigt. In Mallersdorf könnte man die außerhalb der Friedhofsmauer befindliche Freifläche nutzen und in Pfaffenberg beim Brünnlfriedhof die angrenzenden Waldgrundstücke.

Nicht nur wegen der komplizierten rechtlichen Umsetzung bei einer Neuanlage eines "Naturfriedhofes", sondern vor allem wegen der immer mehr werdenden freien Flächen in den bestehenden Friedhöfen kam von der Verwaltung die Empfehlung, auch bei künftigen naturnahen Bestattungsmöglichkeiten auf dem Gelände der bisherigen Friedhöfe zu bleiben.

Der Marktgemeinderat hat sich der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses angeschlossen und stimmte dafür, neben den bisherigen Bestattungsformen der Erdbestattung sowie der Urnenbestattung in Erdgräbern oder Urnenwänden zunächst künftig im Bergfriedhof in Mallersdorf eine naturnahe Urnenbestattung zuzulassen.

Umfassende Erneuerung

Zum Verfahrenswechsel zur umfassenden Dorferneuerung in Holztraubach wurde darauf verwiesen, dass sich der Arbeitskreis mehrheitlich für einen Wechsel zur umfassenden Dorferneuerung ausgesprochen hat. Zur Beschlussfassung darüber stimmte das Gremium dem Wechsel von der ursprünglichen einfachen Dorferneuerung zur umfassenden Dorferneuerung zu.

Ein Mehrfachbeschluss umfasste die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes durch Deckblatt 44 und die Ausweisung eines Sondergebietes "Photovoltaik" für das Flurstück 1641 Gemarkung Grafentraubach, hier wurde zugestimmt, ebenso wie der Aufstellung eines Bebauungs- und Grünordnungsplanes für das genannte Grundstück mit der Bezeichnung "Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage Steinkirchen-Reichermühle".

Photovoltaik-Plan liegt aus

Unter Berücksichtigung bereits getroffener Entscheidungen sprachen sich die Marktgemeinderäte dafür aus, das Deckblatt 42 zum Flächennutzungs- und Landschaftsplan sowie den Bebauungsplan für das Sondergebiet Photovoltaik "Winisaufeld 2" nunmehr für die Dauer eines Monats auszulegen.

Die Gemeinderäte wurden darüber informiert, dass kürzlich vom Freistaat das Förderprogramm "Radoffensive Bayern" aufgelegt wurde. Der Vorschlag der Verwaltung hierzu sprach sich für den Neubau eines Geh- und Radweges von Oberlindhart nach Westen aus, der südlich der Bahn und des Gewerbegebietes verlaufen soll. Einstimmig sprach man sich für den Neubau eines Geh- und Radweges mit diesem Verlauf aus. Der Auftrag ging an die Verwaltung, eine entsprechende Förderung im Rahmen der "Radoffensive Bayern" zu beantragen.

Infos zum Umzug

Informationen gab es von Bürgermeister Christian Dobmeier über den Umzug in das neue Rathaus, beginnend Ende März mit dem Umzug des Archivs. Nach und nach sollen dann die Registratur, das Bauamtsarchiv und die Stahlschränke des Steueramts folgen. Der Generalumzug mit Auf- und Abbau des Servers findet schließlich von 25. bis 29. April statt.

Das Rathaus wird in dieser Woche nur über ein Notfalltelefon im Standesamt erreichbar sein. Die Einweihung des neuen Rathauses mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Gastrednerin findet voraussichtlich am Samstag, 9. Juli, statt. Am 10. Juli soll es dann einen Tag der offenen Tür geben. Auch eine Festbroschüre ist in Planung.

