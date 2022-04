Zukunft Ho**nu*g? Von wegen!

Überlegen Sie sich gut, ob Sie dem Amtsgericht München bei Betreuungen zur Verfügung stehen. Schnell geraten Sie unter Umständen in eine Falle, so wie ich.

Ich wollte Menschen in Not helfen und reagierte auf die Stellensuche eines "Betreuungsvereins" in München. Dort übernahm ich innerhalb kürzester Zeit bis zu zehn Betreuungen und bekam dafür eine im Blick auf die erforderliche Arbeit lächerliche Aufwandsentschädigung vom Verein. Abkassiert vom Gericht hat der Verein.

Es waren sehr komplexe Betreuungen, zum Teil mit Einwilligungsvorbehalt bei bestehender Geschäftsunfähigkeit, junge Menschen, alte Menschen, kranke Menschen ... alles dabei...



Das Vertrauen einer älteren Dame konnte ich mühsam gewinnen, die panische Angst davor hatte, gegen ihren Willen in ein Heim abgeschoben zu werden. Als ich eine Festanstellung außerhalb Bayerns fand und deswegen die Betreuung nicht mehr fortsetzen konnte, sollte eine Vorsorgevollmacht die weitere Betreuung der Dame, die eine leichte Demenz entwickelte, rechtlich absichern. Ich bestellte das Essen der Dame, korrespondierte mit den psychosozialen Versorgern, kümmerte mich um ihren Steuerberater, um ihre Mieterin, einen Grabstein und und und. Meine Tätigkeit wurde mit einer Aufwandsentschädigung von 300 Euro pro Monat vergütet. Das Betreuungsgericht München erhob den Vorwurf auf Basis eines Fünf-Zeilen-Gutachtens eines "Facharztes" dahingehend, die Dame sei "zu dement gewesen", um noch eine rechtsgültige Vollmacht ausstellen zu können. Meine Einwände, dass dem die Einschätzung des medizinischen Dienstes für die Pflegegradeinstufung entgegen stünde und auch das Faktum, dass die Dame noch einen Monat später einen Enkeltrickversuch entlarven konnte und im Januar des Folgejahres das Auto ihres verstorbenen Mannes verkaufte, zählten natürlich nicht. Ich wurde der Untreue bezichtigt und mittels Strafbefehl der Staatsanwaltschaft, der mir am 28.12.21 (!) in Abwesenheit an meinem Zweitwohnsitz (!) bewusst so zugestellt wurde, dass die Einspruchsfrist versäumt werden musste, kriminalisiert. Über 6000 (!) Euro soll ich bezahlen, weil ich für eine ältere Dame etwas Gutes tun und hilfsbereit sein wollte. Ich frage mich, was das für Machenschaften sind zwischen Amtsgericht und Betreuungsverein. Der gleiche Verein ist dafür verantwortlich, dass der PKW eines ehemals von mir Betreuten erst Monate nach der Wertschätzung veräußert werden konnte, weil der Verein widerrechtlich den KFZ-Brief einbehielt. Schaden für den Betreuten: Über 3000 Euro!!! Dafür haftet niemand, oder, wenn ich Pech habe, werde ich dann auch dafür noch verantwortlich gemacht. Anzeige gegen den Verein und die untätige Verfahrenspflegerin ist erstattet. Wetten, dass die Staatsanwaltschaft München I dafür sorgen wird, dass das Verfahren im Sande verlaufen wird?

