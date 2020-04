Anzeige

Diskriminierende Zustände im LRA Weilheim, besonders in Coronazeiten

Der Parkplatz ist gesperrt am LRA Weilheim, 31.03.2020. Etwa 150 Menschen, Asylsuchende und Flüchtlinge, sammeln sich vor dem für Deutsche geschlossenen Amt, um ihre monatlichen Leistungen in bar abzuholen. Das Amt lässt ihnen keine Alternative. Das ist rassistisch, menschenverachtend. Deutsche dürfen -coronabedingt- nicht auf das Amt. "Ausländer" müssen, weil man sich auch viral die "Macht des Geldes" nicht nehmen lassen will. Es rächt sich jetzt, dass der Landkreis im Gegensatz zu anderen noch immer auf die persönliche Vorsprache besteht und diese Macht auch weidlich auskostet. Selbst Vertrauenspersonen wird die stellvertretende Auszahlung unter fadenscheinigen Gesichtspunkten und dem Missbrauch eines (nicht vorhandenen) Ermessens verweigert. Sozialdatenschutz- gibt es für Asylsuchende in Weilheim nicht, unter den Augen der neuen alten Landrätin. Da wird munter beim Arzt angerufen und gefragt, was denn Herr A hat und ob die teure Spritze denn wirklich nötig sei. Von der Leistungsabteilung, wohlgemerkt. Nicht von medizinisch Sachkundigen. Da werden Hilfeberechtigte fälschlich einer Coronainfektion beschuldigt usw. usw. Die Agenda ließe sich fortsetzen, mit Wissen der Regierungsoberbehörde und des Innenministeriums. Der Landesdatenschutzbeauftragte, über die datenschutzrechtlich mehr als bedenklichen Vorgänge in der Leistungsabteilung informiert, reagiert nicht. Die Außerkraftsetzung von Grundrechten bringt nicht erst Corona. Die Infektion macht sie allenfalls manifest. Schlimm genug.

Und: Grundrechte -auch der Sozialdatenschutz- gilt natürlich auch für die Flüchtlinge. Oder wollen Sie Ihr Gehalt monatlich im Anstehen bei klirrender Kälte im Infektionsherd persönlich abholen? Die Mitarbeitenden im LRA sicherlich auch nicht. Da gilt scheinbar zweierlei Maß.

Gefällt mir