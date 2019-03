Anzeige

Weltgebetstag

Was soll man davon halten, wenn eine Gemeinde, die den Bischof des Pfarrers beim Mobbing unterstützt, heute den Weltgebetstag in "ökumenischer Gemeinschaft" begeht?

Allen, die daran teilnehmen, müsste jedes Wort und jedes Lied eigentlich im Hals / im Herz steckenbleiben, kann doch an einem solch durch Feindschaft vergifteten Ort so ohne weiteres nichts mehr stattfinden, was sich als "Gottesdienst" bezeichnen ließe.

Wo Gift versprüht wurde, wächst so leicht nichts Gedeihliches mehr. Der Glaubwürdigkeit wird damit ein erneuter Bärendienst erwiesen und Liturgie, Gebet, werden für Selbstdarstellungszwecke instrumentalisiert. Jetzt, in greifbarer Nähe, wäre in allen Gemeinden, in denen der Unfriede "herrscht", liturgisches Fasten angesagt, um in der Besinnung auf das Evangelium von bösen Taten abzulassen und Wege der Versöhnung zu gehen, so weit dies noch möglich ist.

