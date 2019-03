Anzeige

Bischof K´s Erben: Neue Besen kehren gut?

Von wegen.

Na ja, zunächst einmal hat der neue Mainzer Bischof schon mächtig aufgeräumt, was längst überfällig war, hatten sich im Bistum Mainz unter Lehmann infolge der vielen kleinen "Bistümer" im Bistum mit ihren "Pseudobischöfinnen und -Bischöfen" kleine und größere Patronate/Matronate herausgebildet. Das Bistum war in kardinalsroter Lähmung gefangen und ignorierte mit halbherzigen "Strukturreformen" die Herausforderungen der Zukunft.

Jeder und jede dieser Herren und Damen sorgte sich zuerst um das Wohlergehen seiner Pfründe, des Seelsorgeamtes, der Schulabteilung, … Daher war es unausweichlich, Giebelmann und Ling, seinem willfährigen Ausputzer sowie einem weiteren Schößling Giebelmanns, dem früheren Finanzdezernenten, die "rote Karte" zu zeigen.

Nun folgt eine Bekundung nach der anderen durch Kohlgraf, dem Missbrauchsskandal im eigenen Bistum unter der Verantwortung seines Vorgängers gleichwohl wirksam entgegenzutreten. Aufarbeitung wird vollmundig angekündigt, des bisherige Missbrauchsbeauftragte (ein kirchlicher "Insider") wird durch einen neuen, ebenfalls ein kirchlicher "Insider", ersetzt und Missbrauch sei nun "Chefsache".

Genau das ist das Problem, Herr Kohlgraf. "Chefsachen" dieser Art hatten wir jahrzehntelang mit den Resultaten, wie sie uns heute vorliegen. Der richtige Weg wäre umgekehrt: Missbräuche gerade nicht mehr zur Chefsache zu machen und wirklich neutrale Beauftragte einzusetzen. Dazu gehört aber Mut und mehr als Lippenbekenntnisse zugunsten eines guten Presseimages. Dass sich die Allgemeine Zeitung und der SWR dafür instrumentalisieren lassen, ist kein Ausdruck einer unabhängigen Berichterstattung, sondern erinnert eher an den "Bimbes" von Helmut Kohl.

Gefällt mir