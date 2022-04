Kirchlicher Missbrauch erwachsener Schutzbefohlener

Viele werden es nicht mehr hören wollen. Die unzähligen, unendlich scheinenden Geschichten von Erzählungen sexueller Übergriffe von "Priestern" im Kindes- und Jugendalter. Aber, wenn die Opfer schweigen, werden die Steine, die von den Vertretern der Täterorganisationen noch immer auf diese in hohem Bogen geschleudert werden, anfangen zu schreien!



Viel zu wenig beachtet wird das, was auch bei nicht mehr minderjährigen, aber trotzdem geistlich von einem Kleriker abhängigen Schutzbefohlenen seelisch und psychisch, aber auch spirituell angerichtet wird, wenn ein "Pfarrer" seine Finger oder andere Körperteile "nicht bei sich behält" und eine seelsorgliche Situation so ausnutzt, wie es "Pfarrer" David Jochem Rühl getan hat, der mit Billigung von "Bischof" Kohlgraf und "Weihbischof" Bentz weiterhin vom Pisstum Mainz fürstlich alimentiert wird.

Rühl hat den sexuellen Missbrauch seiner Funktion sogar schriftlich eingestanden. Wann gibt es das schon, dass ein Täter noch greifbar ist und seine Tat auch noch dokumentiert, im Rahmen des Beichtsakramentes/des "Versöhnungsgespräches". Bei solchen Übergriffen sieht das kirchliche Recht besonders schwere Strafen vor, eigentlich.

Im Bistum Mainz wird das von den beiden "Chefaufklärern" unter den großen Teppich im Ordinariat gekehrt. Missbrauchsanwalt Weber ist für Opfer sexueller Übergriffe im Bistum Mainz, die er angeblich im Auftrag von Pat und Patachon so "schonungslos" (wie deren beiden Vorgänger im Amt?) aufklären will, nicht zu erreichen. Stattdessen auch im Pisstum Mainz die ritualisierten Betroffenheitserklärungen, der Verweis auf die schweren Versäumnisse der Ex-Bischöfe, die Generalvikare, die meistens die Drecksarbeit ganz konkret zu verrichten haben, kommen gar nicht zur Sprache, dabei sind sie doch die "Männer an der Front", die den Laden "so in Ordnung zu halten haben", dass der Bischof möglichst wenig mit derlei Lästigkeiten wie Missbrauch behelligt wird.

Kohlgraf hebt sich von seinem Amtsvorgänger Lehmann noch ganz besonders ab, weil es ihm nicht genügt, einen erwiesenen Täter im Amt zu belassen. Nein, er braucht noch den ganz besonderen pastoralen "Kick", eines seiner Opfer noch bei dessen Arbeitgeber zu denunzieren, sodass dieses seinen Arbeitsplatz verliert. Wie schäbig kann ein Möchtegernbischof sein?

Ja, "mein Missbrauch" mag nicht besonders "schwer" gewesen sein. Ich wurde von "meinem Priester" nicht gefickt.

Aber ich weiß noch wie heute, dass ich eingefroren war und am ganzen Leib zitterte, weil ich das, was mit mir geschah, nicht deuten, nicht einordnen konnte, waren Priester in den 90er Jahren für mich noch Respektspersonen und Vorbilder, was sich mit jedem Jahr, in dem ich im Bistum Mainz arbeitete, änderte, weil sich der Vorhang (meiner Illusionen) mehr und mehr lichtete und ich einen "hautnahen Einblick" in das unerhörte Lügengebäude des Zwangszölibates bekam und einer Institution, die im Umgang mit kritischen Mitarbeitenden, die sich erdreisten, auch selber nachzudenken, ihre äußerst menschenverachtende Fratze zeigt.

"Meinen Missbrauch" habe ich den Beauftragten des Bistums Mainz gemeldet, von denen mir nie einer ein Gespräch angeboten hat.

Stattdessen wurde -ohne mit mir das Gespräch zu suchen, entgegen der eigenen Richtlinien zum Vorgehen bei strafrechtlich verjährtem Missbrauch erwachsener Schutzbefohlener, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet, das wars dann für das Pisstum Mainz. Abgehakt, eingestellt, verjährt, damit hat das Pisstum seine Pflicht und Schuldigkeit getan, in Verantwortung der Herren Leh- und Giebelmann, Kohlgraf und Bentz.

Einen "Antrag auf Anerkennung des Leides" habe ich gestellt, zwei Mal, nach Jahren des Bossings durch Giebelmann und die von ihm protegierten Personen. Seit 2011 läuft das Verfahren schon. Jetzt ist 2022... So "ernst" meint es das Pisstum mit dem Thema Missbrauchsprävention ... einfach nur widerlich und zum Austreten!

Gefällt mir