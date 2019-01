Mainzer Fastnachtcircus

Wiese bei Küche plus , Am Schleifweg , 55128 Mainz DE

Mainz : Wiese bei Küche plus |

Der Circus Barus, in welchem die 7. und 8. Genaration des 1812 gegründeten Unternehmens, für Sie ein Programm, mit allem was zu einem guten Circus zur Fastnachtzeit gehört, zusammen gestellt hat.

Genießen Sie in fastnachtlicher Atmosphäre eine besondere Circusshow, bei welcher Spass und gute Laune im Vordergrund stehen.

Alle Darbietungen sind auf die närrische Jahreszeit abgestimmt und werden Sie begeistern.



Unter dem Motto „ Fastnacht im Circus“ sehen Sie artgerechte Tierdressuren mit unseren gepflegten Tieren, welche Sie begeistern werden. Unsere Tierdarbietungen werden vom Chef des Hauses, Marco Giovanni Barus oder seiner Tochter Aloma Tatjana vorgeführt. Sie werden sicherlich die Herzen der großen und kleinen Besucher erfreuen und dabei das vertrauensvolle Miteinander von Mensch und Tier feststellen.



Unsere artistischen Darbietungen sind vielfältig und werden von unseren Artistinen sehr charmant dargeboten. Sie zeichnen sich durch Ihre flüssigen Abläufe und hochwertigen Trickfolgen aus.

Hierbei erleben Sie eine gekonnte Komposition aus spannender Artistik, gepaart mit passender Musik und moderner Beleuchtung.



Clown Marcello, welcher schon bei einem Großcircus in Australien war, wird mit mehreren Streichen, durch seine lustige und sympathische Art nicht nur die Kinder zum Lachen bringen, sondern auch die erwachsenen Besucher, den Alltag vergessen lassen.



Wir würden uns freuen, wenn Sie zu unseren Vorstellungen kostümiert kommen würden.