Fastnacht 2020 Mainz: Wann geht der Rosenmontagszug los?

Schon bald beginnt das Wilde treiben auf den Straßen und Mainz wird ordentlich eingeheizt. Fastnacht steht vor der Tür! Auch in Mainz wird es wieder einen großen Rosenmontagszug geben. Hier erfahrt ihr alle nötigen Informationen.

Auch in Mainz 2020 wird erneut Schabernack auf den Straßen der Innenstadt getrieben. Der Höhepunkt des Faschings in Mainz ist der Rosenmontagszug. Ob mit Kindern, Familie, Freunde oder Bekannte - der Rosenmontagszug ist für alle ein tolles Ereignis. Ein paar Fragen bleiben jedoch noch offen. Hier gibt es die Antworten zum größten Faschingsevent in der Theinland-PfalzDer Mainzer Rosenmontagsumzug erwartet ungefähr 500.000 Besucher. Seit 1838 findet der Umzug traditionell statt. Neben Köln und Düsseldorf gehört der Mainzer Umzug zu den größten Deutschlands. Am 24. Februar 2020 startet der Zug in der Josef- und Bopperstraße. Traditionell startet der Umzug um 11:11 Uhr.Mehr Informationen: Hier