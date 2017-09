FLOHMARKT ab nur 5€/m in Maintal bei Hanau

Maintal : Globus SB |

Flohmarkt am Globus SB, Industriestr. 6. 63477 Maintal Dörnigheim bei Hanau. JEDER kann ohne Anmeldung teilnehmen zur Platzvergabe von 6-8 Uhr - Markt von 8-15 Uhr. Ab nur 5€/m (4m Minimum)



ALLE Infos auf www.Alpha-Events.org



PS: JEDEN Samstag Flohmarkt in Wetzlar am Solarpark - überdacht und beleuchtet!