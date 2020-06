SES is back. Hauptkampf Agit Kabayel vs Evgenios Lazaridis(Fächer Sportmanagement)

Am 18. Juli 2020 ist SES nach Corona wieder zurück im Boxgeschäft. Lange dauerte es, bis Alles unter Dach und Fach war. Jetzt ists sicher, die Veranstaltung findet am 18 Juli auf der Seebühne in Magdeburg statt. Natürlich neben vielen anderen guten Kampfpaarungen mit einem Hauptkampf, der sich sehen lassen kann. Agit Kabayel, der schon über ein Jahr nicht mehr im Ring stand, trifft auf den Fächersport-Boxer Evgenios „Achilles“ Lazaridis. Es geht um die WBA CONTINENTAL CHAMPIONSHIP.Kabayel, der schon gegen C. Lewandowski, Dereck Chisora und weitere Topfighter siegen konnte, bekommt mit Lazaridis einen harten Brocken vor die Fäuste. Der Grieche, der mittlerweile in Frankfurt lebt, und bei Fächer Sportmanagement unter Vertrag steht, ist in 18 schweren Fights kampferprobt.Im Amateurboxsport konnte Evgenios mehrfach die griechische Meisterschaft erringen und startete dann im Profisport in 2014. Der intelligente Schwergewichtler, knapp 2 Meter groß, mit enormer Schlagkraft und extrem schnell, ist wie gemacht fürs Schwergewicht, ein Juwel der mit seinen erst 32 Jahren im Schwergewicht ganz oben noch vieles reißen kann.Nach Frankfurt, seiner jetzigen Wahlheimat, war er auch schon beim Boxstall Agon unter Vertrag. Als der Vertrag mit den Berlinern auslief, kehrte er der Hauptstadt den Rücken und lebt seitdem in Frankfurt/Main. Mit dem Karlsruher Boxstall Fächer Sportmanagement GmbH hat er seinen stabilen Hintergrund gefunden, kann sich jetzt voll und ganz auf seinen Beruf fixieren.Im Trainingscamp von Lazaridis (Trainer Frank Kiy) ist man jetzt fokussiert auf den Kampf in Magdeburg, kann sich auf den Gegner einstellen und wird stärker als je zuvor ins Seilgeviert klettern.Da, so wie es aussieht der Kampf ohne Zuschauer stattfindet, können die Boxinteressierten den Hauptkampf und alle weiteren Fights bei MDR in Boxen Live – Sport im Osten ab 22:35 Uhr erleben.Wir erwarten hochrangige Kämpfe am 18. Juli 2020 auf der Seebühne Magdeburg