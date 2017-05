Anzeige

Das Gespräch

Das Gespräch



Jemand grummelt am hohen Himmel,

helle Wölkchen und Schleiergekringel,

verlorene Tropfen aus weiter Ferne

glitzern ein wenig wie silbrige Sterne.

Ein kleiner Wind in dunklen Zweigen,

als wolle er gerne sein Dasein anzeigen.

Dann ist alles still, als ob da nichts war,

nur etwas zerrupft eine Strähne im Haar.

Zwei Tauben gurren, unterhalten sich.

„Also, ich sage, ein Gewitter war's nicht.“



K.F. 5/17

Gefällt mir