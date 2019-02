Testbericht: respekta Einbaugeschirrspüler GSP 60 TiD A++ 

Mit den Händen abspülen muss nicht sein. Vor allem nicht, wenn Freunde und Familie zum Essen eingeladen waren. Mit dem Geschirrspüler von respekta lässt sich das Problem lösen. Seit dem 15. Januar gibt es die Spülmaschine im Angebot des Discounters Lidl.

Das kann die Spülmaschine

Das Geschirr stapelt sich in der Spüle. Je höher der Berg, desto geringer ist die Lust das Geschirr abzuspülen? Mit den Händen das Geschirr zu waschen ist zeitaufwändig und mühsam. Da hilft ein Geschirrspüler. Diese sind mittlerweile in fast jedem Haushalt vorhanden. Der Discounter Lidl bietet eine Spülmaschine der Marke respekta an. Diese arbeitet sparsam. Mit einer Energieeffizienzklasse von A++ verbraucht sie wenig Energie. Außerdem arbeitet die Spülmaschine leise. Mit einer Lautstärke von 49 dB(A) ist der Geschirrspüler ungefähr so laut wie der Kühlschrank oder ein leises Gespräch. Das Standardprogramm dauert ungefähr 185 Minuten.Neben den technischen Daten gibt der Hersteller auch Informationen über die Programme an. Du kannst aus sechs verschiedenen Spülprogrammen auswählen: Normal; Intensiv für besonders schmutziges Geschirr; Okö, für sparsamen Verbrauch; Schnell, wenn bald Besuch kommt; Glas, für empfindliches Geschirr; und der 90 Minuten Spülgang. Für jede Situation also ein Spülprogramm. Du kannst auch verschiedene Spültemperaturen einstellen. Von 40 bis 65 Grad Celsius geht in fünfer Schritten alles (außer 50 Grad Celsius). Auf einem modernen LED-Display siehst du welche Temperatur und welches Programm du ausgewählt hast. Es passen 12 Maßgedecke in die Maschine. Der Geschirrspüler ist einbaubar, hat je zwei verstellbare Körbe und klappbare Tellerhalter, zwei Tassenhalter und einen Besteckkorb. Für langes Besteck gibt es eine zusätzliche Besteckablage im oberen Korb. Für einen gewöhnlichen Haushalt ist diese Spülmaschine also durchaus geeignet. Seit dem 15. Januar ist die Spülmaschine im Angebot von Lidl und kostet 230 Euro. Achtung: Du kannst den Geschirrspüler nur online kaufen!