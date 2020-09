Kunstabend: NAH & FERN - Der Gesang der Steine. Ein Abend mit Carl Vetter

Steine sammeln fasziniert Carl Vetter schon seit er ein Kind ist. Besonders Klänge, die er Steinen entlocken kann, erwecken seine Aufmerksamkeit. Entsprechend spielen Steine und ihre Klangwelt eine zentrale Rolle im künstlerischen Schaffen Vetters. Er sammelt sie an Feldrändern in der Altmark, auf einer winzigen irischen Halbinsel oder am Meer.



Im Kunstabend ist Carl Vetter zu Gast, berichtet über seine Kunst und spielt seine Klanginstallationen.



„Mein Ziel ist ein Steinfeld zum 'Lesen', Sensibilisieren, Entschleunigen. Das Naturmaterial Stein steht für Landschaft und Natur, die es neu und anders zu entdecken gilt, im Kleinen wie im Großen.“ (Carl Vetter)



Carl Vetter (geboren 1949 in Weimar) studierte von 1971 bis 1978 in Hamburg und lebt heute in Salzwedel. Er entwickelt raumbezogene und audio-visuelle Handlungskonzepte in und für Landschafts- und Kulturräume.



Eintritt: 5 Euro