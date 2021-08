In 27 Tagen beginnt der Herbst 2021

Auch der heutige ( 26. August 2021 ) Tag gestaltete sich so. Immer wieder gab esDie ersten Blätter der Bäume verfärben sich bereits und die schönen Blumen am Wegesrand verblühen langsam.macht wenig Hoffnung aufDasscheint beim Wetter also bereits Ende August deneinzuleiten.( Quelle Internet )