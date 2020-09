gab es einen super gelben Mond am Himmel zu sehen. Dagegen hatte die Sonne keine Chance sich zu zeigen.Licht besteht aus verschiedenen Farben. Unsere Atmosphäre filtert das Licht unterschiedlich stark. Dabei kommt es auch auf diean. Je dichter der Mond am Horizont ist, desto weiter ist der Weg, den die Strahlen durch die Atmosphäre zurücklegen müssen. In Horizonähe ist die Atmosphäre fürbesser durchlässig als für blaues oder weißes Licht.