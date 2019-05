Noch nicht im Freien !

( Callistemon citrinus )Der Karminrote Zylinderputzer ist der hierzulande häufigste und beliebteste seiner großen Gattung. Stellen Sie sich einevor und Sie wissen genau,wie die Blüten dieseraussehen -Zu Hunderten stehen die 2 bis 3 cm Staubblätter in 10 cm langen Ähren/Zylinder/Walzen an den schon seitbeisammen - und das nicht nur ein Mal im Jahr, sondern bis zu vier Mal: auf der Terrasse im Mai und August, in Wintergärten oder lichtreichen Wohnräumen nit Glasfronten zusätzlich im Oktober und Februar.an den Zweigen undin ihrer australischen Heimat erst nach starker HitzeeinwirkungNurverlangen die robusten Pflanzen für all ihre Vorzüge : sie brauchen vollsonnige Plätze und die erde sollt nicht austrocknen. ( Quelle Internet )