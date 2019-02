Modellbahn Ausstellung - Wittenberg Stadtrandsiedlung

in den Vereinsräumen der Siedlergemeinschaft " StadtrandAm heutigen Sonnabend ( 9. Februar 2019 ) habe ich mich ein wenig umgeschaut. Erfahrene ,langjährige Modelleisenbahner zeigen hier ihre privaten Anlagen. Da gab es viel zu staunen.Wer genau hinsah, konnteaus dem wirklichen Leben finden - in Miniatur und zum großen Teil selbst gebaut. Die Ausstellung zog bereits am Sonnabend zahlreiche Besucher an. Diese Eindrücke habe ich festgehalten.