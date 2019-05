Kneipp - Tag 2019 in Bad Schmiedeberg

in der Kurstadt Bad Schmiedeberg hatte dasWissen, was gesund hält so lautet das Jahresmotto der bundesweiten Kneipp-Bewegung. Dasrichtete bereits dasin Folge den Kneipp - Tag aus. Rund um dasfand einstatt. Stände mitbis hin zum Kunsthandwerk konnte man betrachten aber auch einiges kaufen. Dassorgte für musikalische Stimmung. Das sonnenreiche Wetter sorgte für eine große Besucherzahl auch aus der Ferne.