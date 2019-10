Eine feine Sache

in der Wittenberger Altstadt gemeint. Bereits im September 2019 wurde er vom Diakoniehof Rackith in Betrieb genommen. Der Automat ergänzt den Vertrieb der eigenen Produkte in den Läden. Der Automat bietet nicht nur schusseligen oder spontaner Verbraucher Gelegenheit, den Ladenschluss mal wieder vergessen zu dürfen, sonder, vor allem, die Möglichkeit, an regionale Bioprodukte des Diakoniehofs Rackith heranzukommen, ohne dafür aufs Land zu fahren. Bio -Qualität unabhängig von Ladenöffnungszeiten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche das ermöglicht das Augustinuswerk. Geboten werden Gemüse, Eier, Milch und andere Bioprodukte. ( Quelle Kreis Pressemitteilung )