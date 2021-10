5. " LebensArt - Herbstzauber Messe in Wittenberg 2021

hat seit Freitag ( 15. Oktober 2021 )in unserer Stadt in den Wallanlagen im StadtparkSie wendet sich an Liebhaberderhochwertige Inneneinrichtungen und Wohnaccessoires, Schmuck, Silber, Porzellan, herbstliche, adventliche und weihnachtliche Dekoration, Stoffe. Mode für Damen, Herren und Kinder aber auch herbstlich - kulinarische Köstlichkeiten betrachten, probieren und etwas Kaufen.Bereits am ersten Tag der Messe kamen zahlreiche Wittenberger und angereiste Besucher.Wünsche Ihnen viel Spaß und die Geldbörse nicht vergessen !