In Richtung Himmel geschaut !

Derentstand in den 1950 Jahren nach unvollständiger Sprengung , anschließender Verfüllung und Überdeckung eines Hochbunkers aus dem Zweiten Weltkrieg.erinnert ein Sitzrondell an den ehemaligen Bunker mit kreisförmigen Grundriss und alle im Zusammenhang mit diesem Weltkrieg stehenden Schicksale.ermöglichen verspiegelte , sichneue Blickwinkel auf die Umgebung. Die räumliche Installationist eine Schenkung der Evangelischen Kirche in Deutschland an unserer Stadt zum 500. Reformationsjubiläum 2017.