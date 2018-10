Glasarche 3 hat in Wittenberg angelegt

am 15. Oktober 2018 in den nachmittagsstundenDiebeganndurch bedeutendevorim Schlosspark Zeitz. Danach legte sie an vielen Orten an, von der Elsteraue, Naumburg, Apolda über Altenburg bis zur Arche Nebra. Nach einem weiteren Zwischenstopp zum 1050 Stadtjubiläum in Zeitz begann ihreEnde Januar steuerte die Glasarche diean. Nach dem Besuch derging ihre Reise weiter nach Havelberg, Wolfen.----