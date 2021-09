29. Wittenberger Töpfermarkt an diesem Wochenende 25/26 September 2021

wurde der diesjährigein der historischen Altstadt vomeröffnet.waren hunderte Wittenberger und Gäste der Stadt gekommen.kann man Keramikprodukte bestaunen aber auch etwas kaufen. Zehn Töpfer sind das erste mal in Wittenberg. Einige kommen von weit her aus Ratzeburg oder Strahlsund.Heute noch geöffnet bis 18.00 Uhr und Sonntag von 10.00 Uhr bis 18.00 UhrPunktwurde der diesjährigein der historischen Altstadt vomeröffnet.waren hunderte Wittenberger und Gäste der Stadt gekommen.kann man Keramikprodukte bestaunen aber auch etwas kaufen. Zehn Töpfer sind das erste mal in Wittenberg. Einige kommen von weit her aus Ratzeburg oder Strahlsund.Heute noch geöffnet bis 18.00 Uhr und Sonntag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr