Magische Lichterwelten im Bergzoo Halle/Saale

verwandelte sich wieder in eineUnter demwurden fünf Themenwelten gestaltet. Aus den 4 großen Lebensräumen der Erde -zeigengefertigte Tiere und Pflanzen als teilweiseIn dertaucht man in dieein und begegnet vieleAuch diesind dargestellt. All dies ist unterzu betrachten.kamen bei den " Lichterwelten "sowie