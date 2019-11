Zwei Tage Ostsee

ging in Richtungauf die Insel Usedom. Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts entstanden Hotels und Pensionen in beeindruckender Architektur, die nach der Wende liebevoll erhalten und inzwischen restauriert wurden.Der flach abfallende weiße Sandstrand ist ungefähr 3 km lang und 40 m breit und in der Hauptsaison Besuchermagnet Nummer eins. Quartier hatten wir im Hotel " Asgard " bezogen. Von hier aus erkundigten wir die Umgebung von Zinnowitz.