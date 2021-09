Die erste in Wittenberg

hinter dem Alten Rathaus.Es handelt sich um( AGFK ), das dank Fördermittel des Landes angeschafft werden konnte.soll noch an der Touristen - Information errichtet werden. Dieverfügt in ihrenübermuss in unserem Land und darüber hinaus weiter verdichtet werden. Somit wird die( Quelle Elbekurier )