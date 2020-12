Anzeige

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein unbekannter Fahrzeugführer soll am 30.11.2020 zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr auf dem EDEKA-​Parkplatz in der Leipziger Straße in Kemberg beim Ein- oder Ausparken gegen einen parkenden Toyota gestoßen sein und diesen dadurch beschädigt haben. Anschließend habe er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

