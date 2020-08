Der Hubschrauber - Landeplatz am Wittenberger Paul Gerhardt Stift wird zur Zeit modernisiert.Es sind sechs Wochen veranschlagt. In dieser Zeit landen Rettungshubschrauber auf dem Sportplatz des Luther-Melanchthon -Gymnasium.Was den Landeplatz betrifft ,so werden sich dessenundverändern. Hier ein paar Bilder von der Baustelle