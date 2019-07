Musikprojekt für Kinder: Förderverein der Kita Lupburg im See wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Lupburg : Kita Lupburg im See |

Der Förderverein der Kita Lupburg im See erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für die Kinder der Kita eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Die Einrichtung fördert insbesondere das gemeinschaftliche Musizieren, um Spaß und Freude, aber auch eine gesundheitsfördernde und transzendente Wirkung zu erzielen.

Nach dem Motto „Musik ist der Schlüssel zur Welt" setzt sich der Förderverein seit 2018 für die Möglichkeit, dass jede Kindergruppe musikalische Erfahrungen machen kann, ein und möchte eine gewisse Grundausstattung mit Instrumenten für alle Kinder zur Verfügung stellen. Das Projekt unterstützt die Arbeit mit Kindern im Bereich Musik, um ein gemeinschaftliches Miteinander zu fördern. Außerdem können Erfahrungen mit Liedern in verschiedenen Sprachen, Musikinstrumenten, Rhythmusgefühl und Tanz gemacht werden.„Besonders wichtig ist uns, die Musik als heilende Wirkung auf Körper, Geist und Seele den Kindern nahe zu bringen. Deshalb chanten wir jeden Tag", betonte Claudia Holzner, Kindertagesstättenleitung der Kita Lupburg. Die Förderung wird für eine Grundausstattung für jede Kindergruppe, also Musikinstrumente, Liederbücher und Infomaterial für das gemeinsame Musizieren, verwendet.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de