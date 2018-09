Stadtspaziergang

In den hübschen kleinen Straßen und Gassen von Venlo findet man viele Läden und soviel Gastronomie, dass niemand Angst haben muss zu verhungern oder zu verdursten. Allerdings stehen auch hier, wie in vielen anderen Städten, Ladenlokale leer.Den besonderen Reiz der Altstadt macht das Nebeneinander von mittelalterlichen Backsteingebäuden und dem modernen Maasboulevard mit dem kleinen Bootshafen aus.Hier durch die Stadt zu schlendern macht Spaß, die kleinen und großen Geschäfte bieten für jeden Geschmack etwas. Vor den Restaurants stehen Tische und Stühle, sodass man gemütlich essen und trinken kann, was das Wetter an diesem Tag, zum Glück, zuließ. Alles in allem ein lohnender Ausflug.