Das eigene Heim: Worauf kommt es dabei der Finanzierung an?

Aufgrund der Euro- und Finanzkrise ist das Zinsniveau aktuell auf einem niedrigen Stand, was für Verbraucher vor allem in Bezug auf die Immobilienfinanzierung beste Voraussetzungen schafft. So sorgen die niedrigen Zinsen dafür, dass zurzeit Kredite besonders günstig zu bekommen sind. Doch was gibt es bei der Finanzierung eines Eigenheims eigentlich im Detail zu beachten?

Warum ist der Kauf einer Immobilie für viele Menschen derzeit ein Thema?



Für welche Zielgruppen lohnt sich der Bau bzw. der Kauf einer Immobilie?

Warum ist eine umfangreiche Planung so wichtig?

Das Fazit

Die große Attraktivität des Kaufes einer eigenen Immobilie ist zwar zu großen Teilen auf die Niedrigzinspolitik zurückzuführen, allerdings spielen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle. So ist zum Beispiel das Wegfallen der Miete für viele Menschen ein Hauptargument für den Hauskauf. Vor allem das ständig ansteigende Mietniveau in Großstädten wie München, Köln oder Berlin spricht dabei für die Anschaffung einer eigenen Immobilie. Ein weiterer Grund für den Erwerb eines Eigenheims ist die damit verbundene persönliche Freiheit. So müssen sich Hausbesitzer nicht mit lästigen Vermietern oder störenden Nachbarn herumschlagen. Weiterhin stellen die eigenen vier Wände auch in Bezug auf die Altersvorsorge eine sinnvolle Investition dar. Denn wer ein Eigenheim besitzt, muss im Alter keine Miete zahlen und hat so deutlich mehr von seiner Rente.Zwar ist der Besitz eines Eigenheims für die meisten Menschen in Deutschland einer der größten Wunschträume, jedoch zeigt die Praxis, dass der Erwerb längst nicht für jeden geeignet ist. Einer der wesentlichen Knackpunkte beim Kauf bzw. Bau eines Hauses ist die Finanzierung. So geht die Anschaffung immer auch mit hohen Investitionen einher, welche in der Regel die Aufnahme eines Kredites voraussetzen. Ob sich der Erwerb eines Eigenheims lohnt, ist dabei stark von der Höhe der Restschuld am Ende der Zinsbindung abhängig. So sind die Raten nach dem Ende der Zinsbindung an den aktuellen Marktzins gekoppelt, was im Zuge der Anschlussfinanzierung schnell zur Kostenfalle werden kann. Da eine Grundregel besagt, dass alle Schulden der Eigenheimfinanzierung noch vor dem Renteneintritt abbezahlt sein sollten, ist der Hausbau bzw. -kauf vor allem für junge Menschen bzw. junge Familien mit stabilen Einkommensverhältnissen attraktiv.Wer zum Beispiel ein Einfamilienhaus bauen oder kaufen möchte, sollte im Idealfall schon weit vor dem Beginn des Vorhabens mit der finanziellen Planung anfangen. So entscheidet in der Regel die eigene Finanzstrategie darüber, ob der Traum vom Eigenheim am Ende auch die Erwartungen erfüllt oder in einem finanziellen Fiasko endet. Vor allem zu erwartende Nebenkosten beim Hausbau sollten bereits im Vorfeld detailliert aufgelistet werden, um böse Überraschungen im Nachhinein zu vermeiden. Weiterhin sollten sich angehende Eigentümer nicht von günstigen Zinssätzen blenden lassen, sondern ebenfalls auf den Zeitraum der Zinsbindung achten. Neben der reinen Kostenkalkulation ist zu prüfen, ob und welche Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen werden können. Wer sich frühzeitig mit etwaigen Fördermöglichkeiten auseinandersetzt, kann sich am Ende üblicherweise über eine signifikante Einsparung freuen. Förderungen werden dabei von verschiedenen Stellen wie unter anderem KfW, BAfA oder dem eigenen Bundesland bzw. der Stadt/Gemeinde bereitgestellt. Je nach Anlaufstelle, sind die Förderungen dabei an bestimmte Bedingungen gekoppelt, wie beispielsweise einer hohen Energieeffizienz oder der Schaffung von Wohnraum.Zusammengefasst zeigt sich, dass der Erfolg in Bezug auf das Eigenheim maßgeblich vom Planungsaufwand abhängig ist. Vor allem die gewählte Finanzstrategie ist in diesem Zusammenhang ein maßgebendes Kriterium. Aus diesem Grund sollten angehende Eigentümer hier nicht zögern und sich bei Bedarf professionellen Rat einholen.