Filmvorführung "The Armed Man"

Lüdinghausen : Friedensräume |

Friedensmesse

Anlässlich des 103. Jahrestages des Endes des 1. Weltkrieges wird die Arbeitsstelle Gerechtigkeit und Frieden Lüdinghausen e. V. die Friedensmesse von Karl Jenkins „The Armed Man“, in einer Videoübertragung präsentieren. Die Friedensmesse ist in Deutschland bekannt unter dem Namen „Der bewaffnete Mann - Eine Messe für den Frieden“. Es ist die Aufführung aus Berlin mit dem „World Orchestra for Peace“ unter der Leitung des Komponisten selbst, die 2018 weltweite Anerkennung erfuhr.



Karl Jenkins erhielt gegen Ende des 20. Jahrhundert den Auftrag zu einer Musikproduktion, die der zahlreichen Opfer der zurückliegenden, mit brutalen Kriegen versehenen 100 Jahre gerecht werden sollte. Jenkins erarbeitet bewusst ein Anti-Kriegs-Werk, das im Rahmen der Struktur einer katholischen Messe angelegt ist, gleichzeitig aber mit Elementen anderer religiöser Richtungen versetzt ist. Einer einerseits stets drohenden Verflechtung in kriegerische Abgründe steht andererseits die Hoffnung auf Frieden am Ende dieses Meisterwerkes.



Für die Aufführung in Berlin traten allein über 2000 Chorsänger aus knapp 30 Ländern auf. Es gelingt den Verantwortlichen eine Kulisse, die dem gewünschten Streben nach Frieden eindrucksvoll Ausdruck verleiht. Szenen aus Krieg und Frieden, auf Videoleinwände projiziert, untermalen die jeweiligen Botschaften der Aufführung. In dieser Inszenierung ist alles so angelegt, dass der Zuschauer sowohl vom Thema beeindruckt ist, er aber auch ins Nachdenken kommt.



Gäste sind herzlich willkommen!

Die Regeln der Coronaverordnung sind einzuhalten.

Eintritt 3€