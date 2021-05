Auf hoher See oder im Hafen TT-Linie sucht Auszubildende ab August 2021

Fährreederei TT-Line sucht Talente:

Hafenhaus am Skandinavienkai in Travemünde

und auf den Schwedenfähren

Ab August 2021 bietet die Fährreederei TT-Linefolgende Ausbildungen imin den folgenden Berufen an:TT-Line bietet viele Möglichkeiten für Nachwuchstalente in den BereichenAusbildung, Duales Studium und Praktikum.Insgesamt sind in diesenBereichen fast 50 Nachwuchskräfte bei TT-Line an Bord und an Landbeschäftigt. Ziel ist es, die TT-Line Youngsters nachhaltig zufördern und zu entwickeln, so dass sie eine gute Perspektive haben,langfristig im Unternehmen zu bleiben.Dafür werden sie von Anfang an inviele spannende Themen und Projekte einbezogen und lernen schnell,Verantwortung zu übernehmen.Weitere Details sowie Bewerbungstippsbefinden sich im KarriereportalNeben einereinemundwill TT-Line zukünftigauchanbieten.Christiane Schubert als TT-LineHead of Human Resources erklärt:„Seit vielen Jahren legen wir besonderen Wert sowie Sorgfalt auf unsereAusbildungsprogramme und rekrutieren erfolgreich unseren eigenenNachwuchs aus den Absolvierenden, die zunehmend verantwortungsvollePosten im Unternehmen besetzen“,