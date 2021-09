Lübeck : Stadtzentrum |

Nachmittags bieten sich in der Stadt durch die schon tiefer stehende Sonne schöne Motive auf Plätzen an der Trave, auf den Promenaden in der Nähe der Uferbereiche, auf den Wegen rund um das Holstentor.

Die Sonne lässt die Farben besonders hervortreten, die Impressionen aus der Hansestadt sind geradezu überwältigend.Die beginnende Laubverfärbung ermöglicht überall interessante Bildhintergründe. Licht und Schatten stehen gegen Ende September perfekt im Einklang.September 2021, Helmut Kuzina