Lübecker Weihnachtsmarkt kurz vor der Eröffnung

Lübeck : Stadtzentrum |

Der Lübecker Weihnachtsmarkt ist auf dem Marktplatz am Rathaus, dem Koberg, auf den Plätzen um die Marienkirche und auf dem Schrangen fast vollständig aufgebaut.

Die Eröffnung soll nach aktuellem Planungsstand am Montag, 22. November, erfolgen, und zwar mit der Zugangsbeschränkung 2G (genesen, geimpft) und Maskenpflicht auch unter freiem Himmel.Die Stadt hat sich für das verantwortungsvolle Konzept aus 2G entschieden, um Gästen und Veranstaltern gleichermaßen eine größte Sicherheit beim Weihnachtsmarktbesuch zu ermöglichen.Außerdem stellt die Stadt den Veranstaltern 500.000 medizinische Masken zur Ausgabe an ihre Mitarbeiter und für ihre Gäste zur Verfügung.Ein fotografischer Rundgang vor der Eröffnung macht deutlich, dass mit einer schönen Vorweihnachtszeit in Lübeck gerechnet werden und ein stimmungsvoller Besuch mit Abstand erfolgen könnte.November 2021, Helmut Kuzina