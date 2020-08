Hunde im Freibad

Lübeck : Hundebaden |

Hundebaden im Freibad Moisling oder Schlutup

am Sonntag den 13.09.20 gehen traditionell, am letzten Öffnungstag der Lübecker Freibadsausib Hund & Herrchen/Frauchen gemeinsam schwimmen ... Was für eine Schau mit Riesenspaß im Wasser - übrigens auch für die Zuschauer aus dem OH-Umland. In diesem Jahr natürlich mit Abstand für die Menschen. Übrigens hat der Imbiss im Bad geöffnet. Viel Spaß beim beheizten Wasser aber ohne Chlor = tierfreundlich.