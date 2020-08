Film- und Gesprächsreihe für das Pantoffelkino zu hause

Vor 75 Jahren endete der 2. Weltkrieg. Eine Filmreihe in Ludwigslust erinnert an die damalige Zeit der großen Herausforderungen und des gesellschaftlichen Wandels

Der Sommer 1945 war eine Zeit der Befreiung vom politischen System Faschismus, nicht aber von der Ideologie, dem völkisch-nationalen Geist und Antisemitismus, der bis heute tief verwurzelt in Teilen unserer Gesellschaft verankert ist. Ursprünglich war geplant, zum Thema gemeinsam mit dem 30. FILMKUNSTFEST Mecklenburg-Vorpommern eine Gemeinschaftsveranstaltung durchzuführen. Nachdem das Festivalteam das FILMKUNSTFEST Mecklenburg-Vorpommern wegen der Corona-Pandemie absagen musste, gab es im Rahmen der vom 5. bis 10. Mai 2020 unter dem Motto #filmkunstzuhause ein Streaming-Programm. das auch den DEFA-Film „Sterne“ von Konrad Wolf (DEFA 1959) zeigte.Dann war für Juni 2020 ein dreiteilige Reihe mit weiteren DEFA-Filmen unter dem Titel „75 Jahre Befreiung & die Folgen im DEFA-Film“ im Luna Filmtheater in Ludwigslust vorgesehen, die wegen der Corona-Beschränkungen verschoben werden musste. Es sollten Filme gezeigt und diskutiert werden, welche die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen und Aufgaben thematisieren, die in den ersten Jahren nach dem Krieg in der Sowjetischen Besatzungszone, noch vor der Gründung der DDR, von den Menschen bewältigt werden mussten.Diese Filmreihe wird aufgrund der Beschränkungen während der Corona-Krise jetzt mit einem Film-Gespräch und dem Stream: „FREIES LAND“ (DEFA 1946) im Internet fortgesetzt und ist unter folgendem Link zu erleben:Am 6. August 2020 folgt ein Film-Gespräch und Streaming zu „NUR EIN VIERTELSTÜNDCHEN”, Dokumentarfilm (DEFA 1964). Die Filmreihe wird 13. August 2020 mit einem Film-Gespräch und dem Streaming: „DIE KUCKUCKS” (DEFA 1949) abgeschlossen.