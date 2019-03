Trockenen Fußes,durch den Mangroven Dschungel !

Thapom Klongsomnam

,so lautet der Name eines Stücks ,urbanen Mangroven Waldes,in der Nähe von Krabi.Hier trifft ein Gebirgsfluß auf einen Meeresarm.Leider war gerade Ebbe und so bekamen wir nur wenige Tiere zu Gesicht.Der Weg,führt in über zwei Metern Höhe durch die Mangroven.Natur pur und Gelegenheit,einige exotische Pflanzen zu sehen.Riesige Nipa Palmen,Apfel Mangroven und die imposanten Früchte der Kanonenkugel Mangroven.In einem kleinen Teil des Flusses kann sogar gebadet werden.Am Parkplatz waren einige imposante Skulpturen aus Stahlbeton zu sehen.Aus dem Dschungel Uschi&Dieter !