Besuch im Elchpark Grönasen !

Zuerst haben wir das Museum besucht und dann den Rundgangnach rechts begonnen.Außer herrlichem Wald,nichts von Elchen zu sehen.Dann entdeckt Uschi in ca. 200 Metern Entfernung eineBewegung im Unterholz.tätsächlich ein Elchkopf.Am Ende der Runde dann ein Elchbulle am Ende des Geheges.Das Tele bis zum Anschlag und die ersten Fotos aufgenommen.Als hätten die Elche gewusst,was die Besucher erwarten und kamen auf uns zu.Zu guter letzt lagen sie keine zwei Meter von uns weg- super !Der Verzehr einer Elchwurst am Schluss,kam uns schon wie einFrevel vor,aber sie hat in dem Flair einer Grillhütte gut geschmeckt.Uschi & Dieter aus Ludwigshafen!