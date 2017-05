Ein original chinesisches Frühstück !

zu einem original chinesischen Frühstück in Takua Pa eingeladen.An einem Tresen stehen in Bastschälchen die rohen Speisen.Man sucht sich nach Geschmack und Optik,seine Favoriten aus.DIe Bastschalen werden zu einem "Turm" übereinandergestapelt und ineinem Ofen mit Heißdampf gegart.Dann wird serviert.Sieht alles lecker aus.In Thailand ist es üblich,dass jeder sich aus allen Schalen am Tisch bedient,außer Suppe natürlich.So kann man vielerlei probieren.Einiges muss ich nicht zweimal essen,aber man hat einen guten Querschnitt an Speisen probieren können.Als Getränk gab es leckeren Jasmin Tee.In Erinnerung an Thailand,Uschi& Dieter!